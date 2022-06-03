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    03 июня 2022, 14:15

    Сгоревший БЦ «Гранд Сетунь Плаза» сняли с воздуха. Видео

    БЦ «Гранд Сетунь Плаза» после пожара сняли с высоты птичьего полета

    Ольга Назаркина

    БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы загорелся сегодня утром. Огонь распространился на 1100 «квадратов», от обшивки здания не осталось практически ничего. «360» показал, как выглядит бизнес-центр после ЧП с высоты птичьего полета.

    На кадрах видно, что здание серьезно пострадало. Обуглены фасад с лицевой части БЦ, начиная от входа до верхних этажей. На месте работали 380 спасателей МЧС, были привлечены три вертолета.

    В 12:32 была объявлена полная ликвидация пожара. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП пострадали два человека. Из здания эвакуировали 120 человек, еще 11 человек были спасены, уточнили в МЧС.

    Из-за ЧП движение возле БЦ было ограничено. Собянин распорядился временно сделать бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличить количество автобусов на ближайших маршрутах.

    Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. В случившемся также разбирается прокуратура Москвы.