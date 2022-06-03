Сгоревший БЦ «Гранд Сетунь Плаза» сняли с воздуха. Видео

БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы загорелся сегодня утром. Огонь распространился на 1100 «квадратов», от обшивки здания не осталось практически ничего. «360» показал, как выглядит бизнес-центр после ЧП с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что здание серьезно пострадало. Обуглены фасад с лицевой части БЦ, начиная от входа до верхних этажей. На месте работали 380 спасателей МЧС, были привлечены три вертолета.

В 12:32 была объявлена полная ликвидация пожара. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП пострадали два человека. Из здания эвакуировали 120 человек, еще 11 человек были спасены, уточнили в МЧС.

Из-за ЧП движение возле БЦ было ограничено. Собянин распорядился временно сделать бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличить количество автобусов на ближайших маршрутах.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. В случившемся также разбирается прокуратура Москвы.