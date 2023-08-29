Эксклюзив 29 августа 2023, 07:18 Сгоревшие дотла машины в Кунцево сняли на видео Последствия возгорания трех авто на западе Москвы показали на видео

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В Кунцево сгорели три машины. Они стояли на парковке возле жилого дома. Источник «360» показал, что осталось от автомобилей.

Пожар случился возле дома на Рублевском шоссе, 97 корпус 3. По причине, которую предстоит выяснить специалистам, три припаркованные легковушки охватил огонь. Площадь возгорания составила девять квадратных метров. Экстренные службы приехали на место и взялись за тушение, стараясь предотвратить переход на другие авто.

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Судя по кадрам с места пожара, все три машины выгорели дотла. Под действием высоких температур они остались без окон, покрышек и эмали. Информация о пострадавших не поступала.

За прошедшую неделю в Москве зарегистрировали 153 ДТП. Пятница стала самым аварийным днем, а понедельник — безопасным. На дорогах погибли семь человек, еще почти 170 получили травмы.