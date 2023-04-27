Происшествия 27 апреля 2023, 08:58 Сгоревшие дотла дома. Пострадавшую от пожаров Свердловскую область показали на видео МЧС России показало кадры населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от пожаров

Читать 360tv в

МЧС России показало видео сел Свердловской области, пострадавших от пожаров. На кадрах, снятых с вертолета, можно увидеть десятки сгоревших дотла домов.

На видео видна степень разрушений жилых домов и инфраструктуры поселков Неустроево, Таежный и Сосьва.

Реклама

С воздуха хорошо прослеживается, как распространялся огонь. В местах, где вовремя убрали сухую растительность, с возгоранием справились легко. Плановая проверка в поселке Сосьва в начале апреля выявила нарушения пожарной безопасности.

Вечером в среду, 26 апреля, стало известно, что число погибших при пожаре в поселке Сосьва выросло до двух.

Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров рассказал о подробностях пожара в Свердловской области. По его словам, огонь уничтожил 120 домов, два промышленных объекта — лесопилки и деревообработки. Также сгорел магазин продуктов. Огонь охватил и колонию, откуда вывезли более 20 заключенных.