27 апреля 2023, 08:58
Сгоревшие дотла дома. Пострадавшую от пожаров Свердловскую область показали на видео
МЧС России показало кадры населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от пожаров
МЧС России показало видео сел Свердловской области, пострадавших от пожаров. На кадрах, снятых с вертолета, можно увидеть десятки сгоревших дотла домов.
На видео видна степень разрушений жилых домов и инфраструктуры поселков Неустроево, Таежный и Сосьва.
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С воздуха хорошо прослеживается, как распространялся огонь. В местах, где вовремя убрали сухую растительность, с возгоранием справились легко. Плановая проверка в поселке Сосьва в начале апреля выявила нарушения пожарной безопасности.
Вечером в среду, 26 апреля, стало известно, что число погибших при пожаре в поселке Сосьва выросло до двух.
Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров рассказал о подробностях пожара в Свердловской области. По его словам, огонь уничтожил 120 домов, два промышленных объекта — лесопилки и деревообработки. Также сгорел магазин продуктов. Огонь охватил и колонию, откуда вывезли более 20 заключенных.
Пожары
Свердловская область
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