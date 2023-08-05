Происшествия 05 августа 2023, 22:29 Сгоревшая в центре Москвы Lamborghini оказалась арендованной Mash: сгоревшую Lamborghini взяли напрокат на сутки за 200 тысяч рублей в Москве Телеканал «360»

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Сгоревший Lamborghini взяли в прокат на сутки, заплатив 200 тысяч рублей. Арендовавший спорткар мужчина также отдал в качестве залога еще 300 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

Сгоревшую иномарку поставили на учет только 15 июля. По данным канала, автомобиль выпустили в 2018 году

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Lamborghini загорелся в центральном районе Хамовники. Пожарные оперативно потушили иномарку. Кадры с места оказались в распоряжении «360». По предварительным данным, задымление в автомобиле появилось во время езды. Когда водитель остановил спорткар, его задняя часть уже начала гореть.

Очевидцы пытались сами потушить охваченный огнем авто, но у них ничего не получилось. Как уточняли «360» в столичном главке МЧС, пожар в центре Москвы ликвидировали на площади в три квадратных метра.