10 сентября 2020, 15:17
Сгорело здание на российской станции в Арктике
Жилое здание сгорело в российском научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова» на архипелаге Северная Земля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на НИИ Арктики и Антарктики.
Пожар вспыхнул 8 сентября, в 20:30 по московскому времени. Тушить пламя было сложно из-за сильного ветра. Однако спасатели не допустили распространения огня на соседние здания.
Пожар потушили к 23:00. Строение, в котором хранились личные вещи пяти сотрудников, сгорело почти полностью. Научное оборудование не пострадало.
Ученых, которые жили в сгоревшем здании, расселили по другим свободным помещениям.
Стационар работает в штатном режиме. Создана комиссия для выяснения причин пожара, отметила «Газета.ru».