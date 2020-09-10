Сгорело здание на российской станции в Арктике

Пожар вспыхнул 8 сентября, в 20:30 по московскому времени. Тушить пламя было сложно из-за сильного ветра. Однако спасатели не допустили распространения огня на соседние здания.

Пожар потушили к 23:00. Строение, в котором хранились личные вещи пяти сотрудников, сгорело почти полностью. Научное оборудование не пострадало.

Ученых, которые жили в сгоревшем здании, расселили по другим свободным помещениям.

Стационар работает в штатном режиме. Создана комиссия для выяснения причин пожара, отметила «Газета.ru».