«Сгорели волосы и ресницы». Директор Flacon рассказал о состоянии пострадавшей при хлопке газа

Генеральный директор дизайн-завода Flacon в Москве Эльдар Керимов сообщил «360», что хлопок в одном из ресторанов заведения Market Burger Bar произошел из-за использования баллона бытового газа объемом 100-150 граммов.

Вероятнее всего, вследствие нарушения техники безопасности.

«На сколько мне известно, использовать такие внутри помещения нельзя. Никаких завалов, как пишут некоторые СМИ, там нет. Витрины и окна в помещении, где произошел хлопок, целы, не повылетали. После разговора с сотрудниками МЧС мне стало известно об одной пострадавшей. У нее сгорели волосы и ресницы. Ее сейчас опрашивают сотрудники МЧС. Поэтому, я думаю, ее состояние более или менее удовлетворительное», — сообщил Керимов.

Ранее стало известно, что на дизайн-заводе Flacon произошла вспышка газовоздушной смеси от газовой горелки без дальнейшего горения. В МЧС сообщили о двух пострадавших.