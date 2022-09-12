Сгорела крыша кожно-венерологического отделения поликлиники в Сарапуле | 360°

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Сгорела крыша кожно-венерологического отделения поликлиники в Сарапуле

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12 сентября 2022, 06:41

Сгорела крыша кожно-венерологического отделения поликлиники в Сарапуле

МЧС Удмуртии: пожарные ликвидировали открытый огонь на крыше поликлиники в Сарапуле

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В Сарапуле ночью 12 сентября загорелось здание поликлиники. Пожарные ликвидировали открытый огонь площадью 400 квадратных метров за полтора часа. Никто не пострадал, сообщило Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике.

Центральный пункт пожарной связи принял вызов в 01:06 (00:06 по московскому времени). Очевидец сообщил, что загорелось одно из зданий Сарапульской городской больницы по адресу: улица Гоголя, 32. В двухэтажном деревянном доме принимают врачи отделения профилактики и кожно-венерологического отделения.

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«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли по всей площади, ориентировочно около 400 квадратных метров», — рассказал заместитель начальника 13-й пожарно-спасательной части Андрей Фикс

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В 02:27 (01:27) пожарные ликвидировали открытый огонь. Ночью в здании людей не было, поэтому никто не пострадал. Причину пожара установят специалисты.

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