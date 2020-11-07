«Сгорел за пять минут». Очевидец рассказал, как автомобилисты бежали помогать рухнувшему самолету в Подмосковье

«Я здесь работаю неподалеку. В момент падения самолета я сидел в машине и разговаривал по телефону. В разговоре своему собеседнику я сказал, что летит самолет какой-то спортивный и как-то странно себя ведет. И буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, <…> и в течение нескольких секунд произошел взрыв самолета. В момент крушения над полем летало еще таких два вертолета спортивных каких-то», — рассказал очевидец.

«Когда он летел, он то влево, то вправо был <…>. Такое ощущение, что садится собрался, а потом резко наклонился уже… Говорят, есть здесь где-то аэродром спортивных самолетов», — сообщил собеседник «360».

После увиденного он закончил разговор и вызвал 911. Дмитрий отметил, что экстренные службы сработали очень быстро. Он также заметил, что диспетчеры, скорее всего, уже были в курсе. Вероятно, кто-то раньше успел позвонить. Сначала приехали сотрудники МЧС, а потом полиция, вспомнил мужчина.

По словам очевидца, самолет выгорел примерно за пять минут. Кроме того, Дмитрий рассказал, что среди автомобилистов оказалось много неравнодушных, они выбегали с огнетушителями, чтобы помочь ликвидировать огонь.

По данным RТ, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения самолета.

Крушение самолета под подмосковным поселком Томилино произошло 7 ноября. В результате погибли два человека: ведущий программы «ДНК» на НТВ Александр Колтовой и его супруга. Бывшая коллега погибшего рассказала, что телеведущий был очень общительным и приятным человеком, а также примерным семьянином.