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    07 ноября 2020, 19:04

    «Сгорел за пять минут». Очевидец рассказал, как автомобилисты бежали помогать рухнувшему самолету в Подмосковье

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская

    Очевидец крушения легкомоторного самолета под поселком Томилино Дмитрий рассказал «360», что сразу заметил странную траекторию летательного аппарата. Он также отметил, что сначала создалось впечатление, что воздушное судно решило пойти на посадку.

    «Я здесь работаю неподалеку. В момент падения самолета я сидел в машине и разговаривал по телефону. В разговоре своему собеседнику я сказал, что летит самолет какой-то спортивный и как-то странно себя ведет. И буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, <…> и в течение нескольких секунд произошел взрыв самолета. В момент крушения над полем летало еще таких два вертолета спортивных каких-то», — рассказал очевидец.

    «Когда он летел, он то влево, то вправо был <…>. Такое ощущение, что садится собрался, а потом резко наклонился уже… Говорят, есть здесь где-то аэродром спортивных самолетов», — сообщил собеседник «360».

    После увиденного он закончил разговор и вызвал 911. Дмитрий отметил, что экстренные службы сработали очень быстро. Он также заметил, что диспетчеры, скорее всего, уже были в курсе. Вероятно, кто-то раньше успел позвонить. Сначала приехали сотрудники МЧС, а потом полиция, вспомнил мужчина.

    По словам очевидца, самолет выгорел примерно за пять минут. Кроме того, Дмитрий рассказал, что среди автомобилистов оказалось много неравнодушных, они выбегали с огнетушителями, чтобы помочь ликвидировать огонь.

    По данным RТ, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения самолета.

    Крушение самолета под подмосковным поселком Томилино произошло 7 ноября. В результате погибли два человека: ведущий программы «ДНК» на НТВ Александр Колтовой и его супруга. Бывшая коллега погибшего рассказала, что телеведущий был очень общительным и приятным человеком, а также примерным семьянином.