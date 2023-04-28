Происшествия 28 апреля 2023, 07:52 Сгорел элитный жилой комплекс в Измире Сильный пожар произошел в элитном жилом комплексе в районе Йеникале на западе Измира Unsplash

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По неустановленной причине ночью 28 апреля в элитном жилом комплексе на западе Измира в Турции случился пожар. Жильцов эвакуировали, пострадали семь человек. Огонь локализовали, сообщил телеканала TRT.

Пожар произошел в восьмиэтажном доме в районе Йеникале. Огонь за короткое время охватил все здание. К месту стянули большое количество пожарных бригад, привлекли силы регионального управления лесного хозяйства, полицию, специалистов Организации по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) и Национальной медицинской спасательной команды (UMKE). Из Анкары и Айдына вылетели вертолеты. Возгорание локализовали благодаря вмешательству с земли и воздуха.

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«Один квартал вот-вот сгорит полностью, мы пытаемся не допустить его распространения на другие кварталы», — сказал журналистам губернатор Измира Селим Кесгер.

Причину пожара определить не смогли. По словам губернатора, очевидцы рассказали о звуке взрыва, потом вспышке, после которой начался пожар. Точную причину определят после того, как его потушат. Проверку обстоятельств начала генпрокуратура Измира.

Жильцов и домашних животных эвакуировали. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что семь человек пострадали. Шестеро из них подверглись воздействию дыма, а один вывихнул ногу. Им оказали медицинскую помощь.