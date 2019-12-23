Сезон открыт: новогодний корпоратив в Магнитогорске закончился массовой дракой

Съемка показывает драку около полутора десятков мужчин. За кадром слышны женские крики. Со столов летит посуда, а ведущий призывает включить свет. В итоге охрана разняла дерущихся и вывела из зала.

«Сезон новогодних корпоративов объявляется открытым», — поиронизировали комментаторы в Сети.

В УМВД по Магнитогорску уточнили, что в инциденте разбирается полиция.

«Происшествие зарегистрировано. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, ее ведут сотрудники отдела „Орджоникидзевский“», — сообщили в пресс-службе ведомства.