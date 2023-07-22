Происшествия 22 июля 2023, 17:55 Съезд с Кутузовского проспекта в Москве временно закрыли из-за аварии в ТЦ «Времена года» Дептранс Москвы: съезд с Кутузовского проспекта из-за работ МЧС в ТЦ «Времена года» закрыт Телеканал «360»

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Городские службы перекрыли съезд с Кутузовского проспекта из-за спасательных работ в ТЦ «Времена года». Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В ведомстве подчеркнули, что общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено.

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«Временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ „Времена года“ в связи с проведением спасательных работ из-за прорыва трубы с кипятком», — заявили в Дептрансе.

Авария в торговом центре произошла в субботу днем, на месте происшествия продолжают работать городские службы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Следственный комитет столицы завел уголовное дело из-за гибели четырех человек после прорыва трубы с кипятком в торговом центре «Времена года». Точное число пострадавших неизвестно. По предварительным данным, люди получили ожоги ног.