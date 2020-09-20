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    20 сентября 2020, 16:56

    Севший на трассу под Курганом самолет сняли на видео

    Анатолий Минкин

    Проезжающие по трассе Курган — Куртамыш водители стали свидетелями посадки легкомоторного самолета. Видео очевидцев с места событий опубликовало Ura.ru.

    На опубликованных кадрах видно, что на трассе находится небольшой самолет. По словам автора видео, это произошло в минувшую субботу, 19 сентября.

    По факту его незапланированной посадки Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

    В пресс-службе ведомства уточнили, что в происшествии усматриваются признаки преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта», поскольку посадка самолета поставила под угрозу движение на дороге и безопасность полетов.

    Сейчас следователи выясняют причину экстренной посадки самолета на проезжую часть. По итогам проверки они примут решение о заведении уголовного дела. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

    Новости SMI.FM