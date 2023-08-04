04 августа 2023, 22:38
Севшая за руль без прав тульская учительница предотвратила ДТП и спасла детей
Женщина без прав спасла девятерых детей от крупного ДТП в Тульской области
Женщина, у которой нет водительских прав, спасла группу детей от крупного ДТП в Тульской области. О ее поступке сообщила пресс-служба регионального правительства.
Учительница сопровождала девять школьников, которые ехали с отдыха в санатории в Анапе. На обратном пути водитель автомобиля неожиданно потерял сознание.
Реклама
«Женщина успела вовремя среагировать. Она взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую помощь», — указали в пресс-службе.
В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор Алексей Дюмин поручил представить жительницу Тульской области к региональной награде — медали «Честь и мужество».
По словам самой россиянки, она не помнит, как оказалась за рулем автомобиля, сообщил Telegram-канал Baza. Дети также не успели понять, что произошло.
Ранее лейтенант полиции из Бурятии спас трехлетнего ребенка, которого унесло течением на реке Селенге.
Дети
Реклама
Реклама