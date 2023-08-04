Происшествия 04 августа 2023, 22:38 Севшая за руль без прав тульская учительница предотвратила ДТП и спасла детей Женщина без прав спасла девятерых детей от крупного ДТП в Тульской области Freepik

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Женщина, у которой нет водительских прав, спасла группу детей от крупного ДТП в Тульской области. О ее поступке сообщила пресс-служба регионального правительства.

Учительница сопровождала девять школьников, которые ехали с отдыха в санатории в Анапе. На обратном пути водитель автомобиля неожиданно потерял сознание.

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«Женщина успела вовремя среагировать. Она взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую помощь», — указали в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор Алексей Дюмин поручил представить жительницу Тульской области к региональной награде — медали «Честь и мужество».

По словам самой россиянки, она не помнит, как оказалась за рулем автомобиля, сообщил Telegram-канал Baza. Дети также не успели понять, что произошло.

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