Происшествия 03 января 2024, 14:40 Севшая на петарду россиянка получила ожоги промежности и ягодиц Жительница Липецка получила ожоги промежности и ягодиц из-за петарды РИА «Новости»

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Жительница Липецка получила ожоги ягодиц и промежности после взрыва петарды. Об этом сообщило издание GOROD48.

По информации источника, таким образом над 26-летней девушкой решил пошутить ее молодой человек. Он поджег петарду, на которую девушка случайно села.

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Пострадавшую отвезли в областной ожоговый центр, где медики оказали ей помощь. Врачи напомнили, что с пиротехникой нужно обращаться аккуратно, а фейерверки на территории региона запускать запрещено.

Во вторник, 2 января, забавы с петардой плохо закончились для школьника в Люберцах. Подросток получил травму руки, мама отвезла его в частную больницу для оказания помощи. Полиция по факту ЧП начала проверку.

В декабре в Кабардино-Балкарии девятилетний парень лишился пальцев после неудачного взрыва купленной в продуктовом магазине петарды, СК завел уголовное дело.