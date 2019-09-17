Северокорейского дипломата вызовут в МИД России после конфликта браконьеров и военных

«Сегодня (17 сентября — прим. ред.) в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит агентство текст сообщения министерства иностранных дел России.

Две северокорейские шхуны отправили в Находку после нападения на пограничников Подробнее

Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о том, что российские пограничники заметили в Японском море в районе банки Кито-Ямато (российские воды) две шхуны КНДР и 11 мотоботов, которые занимались браконьерским промыслом.

Одну шхуну задержали, а экипаж второй в составе 45 человек оказал вооруженное сопротивление. В ходе конфликта ранения различной степени тяжести получили трое российских военных.

Позже пограничники задержали и второе браконьерское судно. На данный момент известно, что обе шхуны конвоируют в порт Находки.