Источник сообщил о похищении девочки на северо-востоке Москвы

В Москве пропала семилетняя девочка. Перед исчезновением ребенка, сообщил «360» источник в правоохранительных органах, видели в обществе неизвестного.

Предположительлное похищение произошло в Южном Медведкове. Девочку, по имеющимся данным, увел мужчина азиатской внешности с темной бородой. С ним ее видели в последний раз. Не исключено, что она села в автомобиль.

Источник фото: телеканал «360»

Пропавший ребенок плотного телосложения и ростом около 150 сантиметров. У девочки карие глаза, рыжие волосы собраны в хвост, длина челка. Она была одета в белую футболку с рюшами, темный низ и синие тапочки. В ушах — сережки-гвоздики.

UPD: поисковый отряд «Лиза.Алерт» сообщил, что девочку нашли живой.