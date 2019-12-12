Севастопольский школьник умер после прыжка на кровати

Восьмилетний школьник из Севастополя прыгал на кровати и сильно ударился головой. Медикам не удалось ему помочь, и мальчик скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Несчастный случай произошел 11 декабря, когда ребенок был дома. Он прыгал на кровати, но в какой-то момент упал, ударившись головой. В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, пишет «Российская газета».

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Школьника доставили на скорой в детскую городскую больницу № 5. Врачи пытались оказать ему всю необходимую помощь, но спасти ребенка не удалось.

После случившегося следователи начали проверку. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.