Севастопольские воры вынесли из магазина часы почти на 900 тысяч рублей

Анастасия Карпеева Неизвестные ночью взломали дверь в магазин и похитили часы на сумму 860 тысяч рублей. Кража произошла в Севастополе. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые ночью проникли в помещение магазина «Библиотека Часов». Воры вынесли ценности на общую сумму 860 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обстоятельства преступления выясняются. Поделиться статьей









