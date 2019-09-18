Севастопольские воры вынесли из магазина часы почти на 900 тысяч рублей
Неизвестные ночью взломали дверь в магазин и похитили часы на сумму 860 тысяч рублей. Кража произошла в Севастополе. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые ночью проникли в помещение магазина «Библиотека Часов». Воры вынесли ценности на общую сумму 860 тысяч рублей.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обстоятельства преступления выясняются.