Севастополец избил и ограбил пенсионера

По данным правоохранителей, «злоумышленник заметил, как пожилой мужчина снимает деньги в банкомате и у него возник преступный умысел». Он выследил пенсионера и возле дома «нанес потерпевшему несколько ударов, вытащил из кармана 3 200 рублей и скрылся». Молодой человек рассказал, что у него «не было ни денег, ни работы», при этом его жена беременна.

«Хотел бы извиниться перед потерпевшим», — рассказал он.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее он уже был судим.