Важное 22 апреля 2023, 08:48 Обстрел Курской области со стороны ВСУ оставил без электричества три населенных пункта Власти Курской области: ВСУ обстреляли Рыльский район РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области сегодня утром. Никто не пострадал, однако оказались повреждены сети электроснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его данным, со стороны Украины зафиксировали более 20 прилетов. Разрушений в населенных пунктах нет. Однако без электричества остались жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

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Уточняется, что бригады начнут восстановительные работы, как только это станет безопасно.

Накануне стало известно, что пограничники сбили украинский беспилотник в Суджанском районе Курской области. А за день до этого беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях у села Гуево. Дрон-камикадзе повредил строительную технику. К счастью, водитель не пострадал.

Украинские боевики практически каждый день предпринимают атаки на граничащие с Украиной российские регионы.