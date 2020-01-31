31 января 2020, 15:20
Сеть игорных залов ликвидировали в Красноярском крае
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать крупную сеть игорных залов в Красноярском крае. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
По оперативно-розыскным мероприятиям установили, что салоны азартных игр замаскировали под заведения общепита. Игровые автоматы с программным обеспечением напоминали платежные терминалы. В нелегальных играх могли участвовать лишь лица из определенного круга.
Полиция задержала пятерых подозреваемых владельцев сети и изъяла игровые терминалы, мобильные телефоны, компьютеры и более одного миллиона рублей.