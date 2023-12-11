Важное 11 декабря 2023, 09:54 Сеть агентов украинских спецслужб разгромили в Крыму ФСБ: в Крыму разгромили контролируемую Западом сеть агентов спецслужб Украины РИА «Новости»

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В Крыму разгромили законспирированную сеть агентов украинских спецслужб, созданную под контролем Запада. Ее представители планировали атаки на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Атаки также планировались на блогера Александра Талипова, мэра Ялты Янину Павленко и общественного деятеля Олега Царева.

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Кроме того, ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов, в том числе в отношении военнослужащих ВС России и Федеральной службы безопасности и на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

Задержать удалось 18 агентов и пособников Украины, причастных к пяти диверсиям. Десятерых уже осудили за подготовку терактов. Помимо этого, спецслужба нашла кураторов агентов из ГУР Минобороны Украины и СБУ.

На бывшего депутата Рады Олега Царева уже покушались в конце октября. В него выстрелили ночью. Подозреваемого, жителя Ялты, задержали. Он признался, что следил за экс-депутатом и сотрудничал с СБУ. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей.