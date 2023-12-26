26 декабря 2023, 18:55
Сестры-«целительницы» попали под статью за кражу денег и украшений у пенсионерок в Нижнем Новгороде
Правоохранители задержали сестер-рецидивисток. Их подозревают в совершении краж. Возбуждены уголовные дела, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Нижнему Новгороду.
Согласно данным ведомства, в марте текущего года фигурантки предложили 79-летней жительнице Нижнего Новгорода провести в ее квартире обряд по восстановлению зрения. Женщине дали выпить якобы освященную воду, после чего та уснула. Злоумышленницы похитили золотую цепочку и 200 тысяч рублей.
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Еще одной жертвой сестер оказалась 82-летняя пенсионерка. После визита «целительниц» она лишилась ювелирного украшения.
МВД РФ
Кражи
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