Сестра Ефремова объяснила, чего актер боится больше тюрьмы

По ее словам, артиста не наказали реальным тюремным сроком. Женщина подчеркнула, что Россию лишили одного из лучших актеров. По ее словам, для Ефремова есть вещи страшнее тюрьмы.

«Для брата не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности», — процитировала родственницу артиста «Газета.ру».

Она вспомнила, что период ограничений, введенных по причине распространения коронаврируса, тяжело дался артисту. Сестра Ефремова рассказала, что на последнее судебное заседание он пришел с папкой, в которой лежала пьеса. Его направили в СИЗО с самым большим актовым залом в столице, где можно будет выступать.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу об аварии, произошедшей на Смоленской площади 8 июня. В результате произошедшего погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. Артист будет отбывать наказание в колонии почти восемь лет.