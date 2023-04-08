08 апреля 2023, 08:03
Сержанта ВС РФ отдали под суд за покушение на командира погибшего в Мариуполе брата — СМИ
«Коммерсант»: Сержанта ВС РФ судят за покушение на командира погибшего в Мариуполе брата
Гарнизонный суд Севастополя рассматривает уголовное дело в отношении 29-летнего военнослужащего-контрактника Исмаила Дзангиева за покушение на убийство сослуживца. По предварительным данным, солдат выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, обвинив его в гибели родственника в бою, сообщил «Коммерсант».
По информации издания, трагедия произошла в Мариуполе. Сержант Исмаил Дзангиев вместе со своим 20-летним братом Зелимханом с самого начала участвовал в спецоперации. Военные попали в засаду, при попытке выхода из которой Зелимхан и еще несколько сослуживцев погибли.
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Когда Исмаил узнал о случившемся, то выстрелил в командира своего брата. Нападавшего задержали. Экспертиза показала, что обвиняемый вменяем. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В Ростове-на-Дону рассматривается дело бывшего морского пехотинца ВСУ Антона Чередника. Мужчину подозревают в убийстве жителя пригорода Мариуполя за неправильное произношение слова на украинском языке. Бывший морпех сознался в преступлении.
Суд
Мариуполь
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