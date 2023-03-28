Эксклюзив 28 марта 2023, 12:14 Сервал сбежал от хозяйки в Чехове и перепугал прохожих Хозяйка сервала из Чехова опровергла новости о том, что убежавшая кошка бросалась на людей Unsplash

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Сервала, или кустарниковую кошку, увидели на улицах Чехова. Жители вызвали спасателей МЧС, животное поймали. Его хозяйка Людмила рассказала «360», что домашний питомец выпрыгнул с третьего этажа, а потом сильно испугался. Кроме того, он ни на кого не нападал.

«Цирк! Она испугалась, спряталась под балконом. Там и сидела, пока сотрудники МЧС ее не забрали в подвал», — рассказала Людмила.

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По ее словам, местные жители вызвали спасателей, потому что испугались большой кошки.

«Кричали, что рысь в городе, тигр. Она ни на кого не кидалась. В ванную легла и не двигается до сих пор. Видимо, ушиб сильный», — добавила хозяйка.

Telegram-канал «Еддс го Чехов» Фото: Telegram-канал «Еддс го Чехов» Telegram-канал «Еддс го Чехов» Фото: Telegram-канал «Еддс го Чехов»

Собеседница «360» добавила, что животному всего один год. В доме, кроме него, есть еще кошки. Возможно, у одной из них она научилась прыгать через форточку на балкон, а оттуда спрыгнула на улицу.

Ранее Telegram-канал «Еддс го Чехов» сообщил, что днем 27 марта около дома 8/1 на улице Дружбы местные жители заметили дикую кошку.

«Около дома бегает дикая кошка, бросается на людей. На место выехала дежурная смена АСГ „ЧеховСпас“», — сказано в сообщении.

Животное поймали и временно посадили в подвал, говорилось в публикации.