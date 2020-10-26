Пожар вспыхнул на территории завода «Серп и Молот» в Москве

Пожар вспыхнул в выселенном здании на территории завода «Серп и Молот» в Москве. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Информацию подтвердили в МЧС.

Огнем охвачены второй и третий этаж здания. По данным источника «360», кровля здания обрушилась. Пожару присвоен ранг сложности 1-бис.

Горящее трехэтажное неэксплуатируемое здание расположено по адресу: улица Золоторожский Вал, дом № 11, корпус 1.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне стало известно о том, что три автобуса сгорели в промышленной зоне «Тураево» в Люберцах. Пострадавших при пожаре нет. В сентябре сгорел школьный автобус в Ростовской области. Когда начался пожар, внутри ехали дети. Но водитель сумел быстро остановить автобус и вывести из него всех школьников. В результате никто не пострадал.