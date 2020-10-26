Пожар на территории завода «Серп и Молот» локализовали на 700 кв. м.

Крупный пожар в выселенном здании на территории столичного завода «Серп и Молот» локализован. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров, сейчас идет проливка конструкций, сообщил «360» источник в экстренных службах.

В МЧС подтвердили площадь пожара. Возгорание было зафиксировано на втором и третьем этажах здания. Кровля обрушилась. Здание уже не эксплуатировалось На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве. Информации о пострадавших не поступало. В распоряжении «360» появились кадры пожара.