Происшествия 26 февраля 2024, 15:16 Серию «голых» вечеринок провели в подпольном клубе в Курске Shot: серия «голых» вечеринок прошла в подпольном клубе «Убежище 13» в Курске Freepik

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В подпольном клубе в противорадиационном бункере в Курске состоялась серия «голых» вечеринок. Местные активисты уже пытались закрыть заведение, которое располагается в противорадиационном укрытии, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно данным канала, суд уже вынес решение о том, что увеселительное заведение «Убежище 13» открыли в помещении нелегально. Теперь объект должен перейти в собственность Российской Федерации, однако пока это не произошло, мероприятия там продолжают проводить.

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При этом после очередной «голой» вечеринки в клубе организаторы удалили все упоминания о специфическом дресс-коде из социальных сетей. На интернет-страницах появились анонсы лекции о развитии сельских территорий.

Ранее почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве. Она прошла в частном доме в районе Строгино.