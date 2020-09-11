Серийный велосипедный вор пытался угнать каток

В дежурную часть обратился владелец дорожного катка и рассказал, что у него пытались угнать дорожно-строительную технику.

На место приехали полицейские. Они заметили, что каток был припаркован в 3-м Звенигородском проезде. Владелец спецтехники обнаружил повреждение проводов зажигания и стартера.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. 18-летнего ранее не судимого местного жителя задержали в его доме. В отделе МВД молодой человек признал свою вину и подписал явку с повинной. Он объяснил, что в итоге не смог угнать каток по «независящим от него причинам».

Сотрудники МВД выяснили, что молодой человек украл в Краснодаре восемь велосипедов, а потом перепродал их. Сумма ущерба — более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.