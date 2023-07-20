Происшествия 20 июля 2023, 13:26 Серийный насильник котов объявился в Тверской области Поиски серийного насильника котов начались в Тверской области РИА «Новости»

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В Тверской области разыскивают серийного насильника котов. Последней жертвой зоофила стал домашний питомец по кличке Гриша. Об этом сообщили на сайте «Кусочек счастья для бездомной кошки».

В благотворительном фонде указали, что 11 июля волонтеры из Вышнего Волочка принесли в ветеринарную клинику кота в крайне тяжелом состоянии. Местный врач подтвердил, что над животным надругались. Гришу увезли в Москву в реанимацию.

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Там медики выявили у животного перелом таза, крестцово-подвздошное расхождение с правой стороны, перелом лонной кости и седалищной с левой стороны. Во время переезда кот кричал от боли.

Сейчас его состояние тяжелое, он не может ходить, а аппетит практически отсутствует. Кроме того, у Гриши начался сепсис. Ветеринары делают все возможное для спасения животного.

Волонтеры уточнили, что Гриша — не бездомный кот. Оказалось, что он сбежал из машины пару месяцев назад.

В фонде подчеркнули, что подобные надругательства над котами в Вышнем Волочке уже случались как минимум дважды.

Отделом МВД «Вышневолоцкий» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 245 УК. На данный момент идут поиски серийного насильника.

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