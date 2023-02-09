Происшествия 09 февраля 2023, 13:03 Серийный грабитель супермаркетов Перми попался на краже шампуня

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В Перми задержали грабителя, который хотел украсть из супермаркета несколько флаконов шампуня. Также он избил продавца. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по краю.

Мужчина пришел в супермаркет и сразу двинулся к отделу бытовой химии. Там он стал складывать в свой пакет флаконы с шампунями. Когда горе-вора спугнула другая покупательница, мужчина хотел уйти с похищенным. Но его попытались задержать сотрудники магазина, от которых злоумышленник стал отбиваться кулаками.

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В итоге мужчина все же смог сбежать. Но вскоре его задержали полицейские. Оказалось, что он также проходит подозреваемым по другому делу о кражах в магазинах.

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