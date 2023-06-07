Происшествия 07 июня 2023, 15:33 Серийных поджигателей автомобилей осудят в Новороссийске

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В Новороссийске пройдет суд над 19-летним и 17-летним обвиняемыми за серию поджогов автомобилей ради забавы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ущерб от действий молодых людей составил около 300 тысяч рублей.

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«Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении ведомства.