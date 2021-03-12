Серийного грабителя поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранителям попался 21-летний парень, которого заподозрили в серии ограблений. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что задержанный грабил женщин по вечерам в безлюдных местах. В минувшую среду он напал на студентку на Богословском кладбище и отобрал у нее смартфон, личные вещи и документы. 7 марта молодой человек отобрал у другой горожанки телефон и банковские карты. Позднее на территории все того же кладбища он ограбил 40-летнюю женщину. Она также лишилась телефона. 9 марта подозреваемого задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим.