Происшествия 29 марта 2024, 12:18 Серийного грабителя банков заключили под стражу в Екатеринбурге

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Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения 44-летнему жителю Свердловской области по делу о серийном ограблении банков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По версии следствия, фигурант совершил несколько вооруженных налетов на отделения в 2015 и 2023 годах. Ущерб от действий мужчины оценили в 6,6 миллиона рублей.

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Злоумышленник признал свою вину. Его заключили под стражу до 26 мая.