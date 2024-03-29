29 марта 2024, 12:18
Серийного грабителя банков заключили под стражу в Екатеринбурге
Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения 44-летнему жителю Свердловской области по делу о серийном ограблении банков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
По версии следствия, фигурант совершил несколько вооруженных налетов на отделения в 2015 и 2023 годах. Ущерб от действий мужчины оценили в 6,6 миллиона рублей.
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Злоумышленник признал свою вину. Его заключили под стражу до 26 мая.
Банки
Суд
Екатеринбург
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