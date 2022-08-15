Серийного автовора задержали в Краснодаре

Полиция Краснодара задержала злоумышленника, причастного к 17-ти автомобильным кражам. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 30-летний мужчина орудовал на Западном Обходе, на улице Атарбекова, улице Калинина и в СНТ «Первенец Кубани».

Часть похищенных вещей правоохранителям удалось изъять. Все они в ближайшее время будут переданы владельцам.

Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. В настоящий момент он находится под стражей.