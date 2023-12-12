Происшествия 12 декабря 2023, 21:44 Серия взрывов прозвучала в Одессе Unsplash

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В Одессе и области прозвучали взрывы. Предварительно, сработали системы противовоздушной обороны, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, хлопки также услышали жители Черноморска Одесской области. Глава военной администрации Олег Кипер призвал жителей не покидать укрытий. Информации о разрушениях не поступало.

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Накануне в Одесской области тоже прозвучали взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу из-за приближения беспилотных летательных аппаратов. Официальных данных от властей по поводу случившегося не поступало.

Утром 11 декабря несколько взрывов прозвучало в Киеве. Через несколько минут в городе зазвучали сирены тревоги. Людей попросили проследовать в укрытия.