Происшествия 22 июня 2023, 09:25 Серия взрывов прозвучала в Мелитополе Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе РИА «Новости»

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Серия взрывов произошла утром в четверг в Мелитополе. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Громко в Мелитополе! Серия взрывов прозвучала в городе. По предварительной информации, успешно отработала система противовоздушной обороны», — написал он.

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Рогов пообещал позднее предоставить более полные подробности, когда появится точная информация.

Днем ранее, 21 июня, оперативники ФСБ в Мелитополе пресекли подготовку ряда покушений на представителей органов власти Запорожской области. Диверсантов задержали, следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт».

Также сообщалось, что неизвестный попытался совершить теракт против сотрудника военно-гражданской администрации региона, заложив взрывное устройство под автомобиль.