Важное 16 декабря 2023, 00:32 Серия взрывов прозвучала в Киевской области Unsplash

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В Киевской области прогремели взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Других подробностей случившегося не приводится. Местные власти пока не давали официальных комментариев о произошедшем.

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Накануне воздушные силы Украины сообщили о массированной ракетной атаке. За день на всей территории государства три раза объявляли воздушную тревогу.

Также сообщалось о взрывах у аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Хлопки были слышны близ киевского аэропорта Жуляны. В этот момент в столице Украины звучали сирены тревоги.

Взрывы прогремели 14 декабря на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсонской области. По данным СМИ, один объект инфраструктуры получил повреждения.