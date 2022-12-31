Происшествия 31 декабря 2022, 15:11 Серия взрывов прозвучала в Киеве — СМИ Reuters: в Киеве прозвучали 10 взрывов после объявления воздушной тревоги

Читать 360tv в

Днем 31 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. В столице Украины прогремели 10 взрывов, сообщило агентство Reuters.

Информацию подтвердило украинское издание «Страна.ua». Журналисты заявили, что получили сообщения о взрывах в Киеве и ряде областей, включая Харьковскую и Винницкую.

Реклама

Мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что один из взрывов прозвучал в Соломенском районе Киева. Позже взрывы раздались в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушения, на место отправились экстренные службы.

Реклама

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской области. Людей призвали не покидать укрытия. Местные СМИ сообщали о летящих в западные регионы страны ракетах.

После этого режим воздушной тревоги объявили на территории всей Украины. Из-за ударов возникли проблемы с обеспечением электроэнергией Одесской области. Власти предупредили жителей об экстренных отключениях электричества. По информации Telegram-канала издания «Страна.ua», власти Николаева также подтвердили информацию о прилетах.