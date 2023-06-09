Происшествия 09 июня 2023, 23:38 Серия взрывов прогремела в Запорожье — Рогов Член ГСА Запорожья Рогов: в Запорожье прогремело несколько взрывов Соцсети

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Несколько взрывов прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем Киева. Об этом член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

«Первые взрывы были около 23:08, а вторые — около 23:28», — написал он.

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По данным украинского издания «Страна», жители Запорожья слышали звуки взрывов. Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на пятницу, 9 июня, взрывы произошли в Днепропетровской области Украины. По данным Telegram-канала украинского агентства УНИАН, местные власти включили систему противовоздушной обороны.

Также несколько взрывов прогремели в Луганске 8 июня. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики устроили ракетный обстрел, удары пришлись по промзоне.