Происшествия 10 мая 2023, 23:39 Серия взрывов прогремела в Запорожье Член ВГА Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что прогремело несколько взрывов, но никаких подробностей не привел.

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«В Запорожье громко! Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, были слышны взрывы»», — написал Рогов.

По данным украинской военно-гражданской администрации, в городе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали перейти в укрытия и оставаться там до объявления режима тишины.

Это уже вторая серия взрывов в Запорожье за последние несколько дней. До этого детонация произошла в минувший понедельник, 8 мая. Как отметил Владимир Рогов, звук взрыва услышали жители разных концов города.