10 мая 2023, 23:39
Серия взрывов прогремела в Запорожье
Член ВГА Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Несколько взрывов прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что прогремело несколько взрывов, но никаких подробностей не привел.
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«В Запорожье громко! Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, были слышны взрывы»», — написал Рогов.
По данным украинской военно-гражданской администрации, в городе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали перейти в укрытия и оставаться там до объявления режима тишины.
Это уже вторая серия взрывов в Запорожье за последние несколько дней. До этого детонация произошла в минувший понедельник, 8 мая. Как отметил Владимир Рогов, звук взрыва услышали жители разных концов города.
Взрывы
Запорожье
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