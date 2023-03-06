06 марта 2023, 03:15
Серия взрывов прогремела в Запорожье
Член ВГА Рогов: три взрыва прозвучали в Запорожье
Как минимум три взрыва прогремели в городе Запорожье. По предварительным данным, это была работа украинской ПВО, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В областном центрепрозвучало не менее трех взрывов. По предварительным данным, работа ПВО ВСУ по „Гераням“, летящим по складам с боеприпасами и местам расположения военной техники боевиков», — отметил он.
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По словам Рогова, наиболее громко взрывы слышали на Правом берегу и Осипенковском микрорайоне.
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Ранее на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Также сирены звучали и в ряде других регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В этих регионах Украины местные власти объявили воздушную тревогу.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что ракета ПВО Украины попала в одну из многоэтажек Запорожья. В результате атаки погибли три человека.
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