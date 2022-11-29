Важное 29 ноября 2022, 15:35 Серия взрывов прогремела в Николаевской области — СМИ «Страна.ua»: взрывы раздались в Николаевской области

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В Николаевской области прогремело несколько взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua». Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

Информацию подтвердил Telegram-канал Klymenko Time.

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«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — отметили журналисты.

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В 14:35 по местному времени в регионе отменили воздушную тревогу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Виталий Ким. До этого режим объявляли на территории всего субъекта.

Днем 29 ноября власти Украины предупредили жителей страны об опасности — во всех регионах ввели режим воздушной тревоги. Жителей Николаевской, Сумской, Одесской и ряда других областей эвакуировали в бомбоубежища. В администрации столичного региона людям порекомендовали укрыться, а глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак добавил, что игнорировать предупреждения не стоит.

В ночь на 29 ноября сирена воздушной тревоги прозвучала в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Днепропетровске.