Происшествия 29 мая 2023, 08:25 Серия взрывов прогремела в Кировоградской области Украины «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в Кировоградской области Украины 29 мая Соцсети

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В Кировоградской области Украины произошла серия взрывов. Газета «Зеркало недели» сообщила о происшествии.

Около трех часов утра издание со ссылкой на местные паблики сообщило о взрывах в Кировоградской области. Где именно, журналисты не уточнили.

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Официально информацию об ударах не подтвердили. Председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович сообщил в своем Telegram-канале, что после полуночи в регионе объявили воздушную тревогу, а отменили ее к пяти часам утра.

Взрывы прогремели также в Полтавской, Хмельницкой областях, в Одессе и на окраинах Киева. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что системы ПВО сбили ракеты. По его словам, обломки упали в Подольском и Святошинском районах, взрыв произошел в Голосеевском районе, инфраструктура не пострадала.