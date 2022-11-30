Важное 30 ноября 2022, 21:25 Серия взрывов прогремела в Херсоне — СМИ «Страна.ua»: в Херсоне прогремели взрывы Соцсети

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В Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua». Ранее ВСУ обстреляли Новую Каховку Херсонской области.

Украинские военнослужащие открыли огонь по Новой Каховке ночью. Они выпустили по городу снаряды из РСЗО HIMARS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты противника. В экстренных службах сообщили, что ВСУ могли атаковать гражданскую инфраструктуру. Из-за постоянных обстрелов в Новокаховском городском округе действует комендантский час.

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Вечером 29 ноября ВСУ несколько раз ударили по Херсону. Местные жители рассказали, что прилеты случились в 19:09 и в 20:19 по местному времени.

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Российские военные переместились на левый берег Днепра, где организовали линию обороны ВС России. После этого в Херсон вошли ВСУ. Там начала работать подконтрольная украинским властям администрация. Сотрудники СБУ и национальной полиции предупредили горожан о необходимости соблюдения комендантского часа.