Происшествия 25 февраля 2023, 19:11 Серия взрывов прервала благотворительный забег в Камеруне — СМИ Reuters: 19 спортсменов пострадали в результате взрыва в Камеруне во время забега

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Не менее 19 спортсменов пострадали из-за серии взрывов, прозвучавших во время традиционного благотворительного забега на юго-западе Камеруна, сообщило агентство Reuters. Раненых доставили в больницу, за их состоянием внимательно следят врачи.

Традиционный «Забег Надежды» на горе Камерун проводят с 1995 года. В этот раз в мероприятии участвовали 529 спортсменов. В какой-то момент на одном из участков трассы прогремели взрывы. Директор региональной больницы города Буэа рассказал агентству, что с травмами в учреждение доставили 19 человек.

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«Мы прооперировали троих из них. Их состояние стабильное, мы не зафиксировали ни одного смертельного исхода», — заявил медик.

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Ответственность за совершение взрывов взяли на себя члены сепаратистского движения, выступающие за отделение Камеруна от юго-западных регионов страны.

Ранее на юго-западе африканского государства уже совершали подобные преступления. Возле университета Amphi 600 взорвали бомбу. Тогда погиб таксист из города Буэа. Позже там раздался еще один взрыв.