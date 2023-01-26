Происшествия 26 января 2023, 07:43 Серия взрывов от работы ПВО прогремела в Киевской области Взрывы послышались в Киеве и области, сработала ПВО

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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сработала система противовоздушной обороны, рассказала в Telegram-канале региональная администрация.

«Над Киевщиной работает ПВО», — заявили в ведомстве.

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Воздушную тревогу в столичном регионе Украины объявили сразу после полуночи, Киевская областная администрация призвала местных жителей спуститься в укрытия, запретила фотографировать и выкладывать в интернет информацию об ударах. Особый режим отменили спустя три с лишним часа, теперь он действует только в Днепропетровской, Харьковской, подконтрольной территории Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

Командование ВВС Украины рассказало, что за ночь 26 января сбили 24 беспилотника, подавляющее большинство — над центральной частью страны. Для этого задействовали зенитные ракетные подразделения, истребители и мобильные огневые группы. Сайт «Страна.ua» заявил, что местные жители слышали взрывы от работы ПВО.