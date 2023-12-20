Происшествия 20 декабря 2023, 02:42 Серия мощных взрывов прогремела в Харькове РИА «Новости»

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Серия взрывов погремела ночью в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

После этого объявили воздушную тревогу в регионе.

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В местных пабликах сообщили со ссылкой городского главу Харькова Игоря Терехова, что предварительно зафиксировали два прилета. Информацию о разрушениях уточняют.

Ранее в Киевской области Украины второй раз прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. В настоящее время в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Взрывы также прогремели в Одессе и Черноморске. В Одесской области объявили воздушную тревогу. Официальной информации о взрывах не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики также сообщили, что в Черноморске работала система ПВО.