20 декабря 2023, 02:42
Серия мощных взрывов прогремела в Харькове
Серия взрывов погремела ночью в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».
После этого объявили воздушную тревогу в регионе.
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В местных пабликах сообщили со ссылкой городского главу Харькова Игоря Терехова, что предварительно зафиксировали два прилета. Информацию о разрушениях уточняют.
Ранее в Киевской области Украины второй раз прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. В настоящее время в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Взрывы также прогремели в Одессе и Черноморске. В Одесской области объявили воздушную тревогу. Официальной информации о взрывах не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики также сообщили, что в Черноморске работала система ПВО.
Взрывы
Украина
Харьков
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