Серия лавин сошла с вулкана Ключевской на Камчатке

Сайт телеканала «Звезда» уточнил, что вулкан выбросил столб пепла, высота которого составила семь с половиной километра. По данным издания, сейчас шлейф движется на северо-запад. Отмечается, что там нет населенных пунктов. Информации о погибших или пострадавших не поступало.