25 января 2021, 09:37
Серия лавин сошла с вулкана Ключевской на Камчатке
На Камчатке с вулкана Ключевской сошла серия лавин из-за обвала кромки кратера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Сайт телеканала «Звезда» уточнил, что вулкан выбросил столб пепла, высота которого составила семь с половиной километра. По данным издания, сейчас шлейф движется на северо-запад. Отмечается, что там нет населенных пунктов. Информации о погибших или пострадавших не поступало.